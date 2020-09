Die Anregung dazu kam von der Familie selbst: Mitte vergangenen Jahres hatte sie sich an das Amt für Denkmalpflege beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) mit der Bitte gewandt, den Denkmalwert des historischen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes auf der Hoffläche Heven 4 zu prüfen.

Die Hofstelle Schulze-Oeing ist bereits seit 1487 urkundlich belegt. Das jetzt unter Denkmalschutz gestellte Gebäude wurde um das Jahr 1900 herum gebaut.

Bedeutend für die Geschichte

„Das Wohn- und Wirtschaftshaus ist bedeutend für die Geschichte der Menschen, hier der Menschen in Schöppingen“, urteilte der LWL nach einer Ortsbegehung im vergangenen Oktober.

Als Schultenhof habe das Gehöft in einer hervorgehobenen sozialen und gesellschaftlichen Stellung gegenüber anderen Höfen gestanden. Deshalb ließen sich an ihm Lebens- und Arbeitsverhältnisse eines gehobenen Landwirts der Zeit um 1900 authentisch ablesen. Es dokumentiere „einen repräsentativen Charakter des Wohnens der Zeit der Jahrhundertwende“.

Besondere Stellung

Die besondere Stellung von Bernhard und Anna Schulze Öing, deren Namen in einer Tafel am Giebel des Gebäudes festgehalten sind, zeige sich auch in der Einrichtung – etwa in einer Glasmalerei über der Tür zur Küche, bei der Rehe als Jagdtiere auf eine ehemals dem Adel vorbehaltenen Beschäftigung hinweisen. Ebenso sei die aufwendige Haustür mit Löwenköpfen und Beschlagwerk ein Zeichen für das Selbstverständnis der Bauherren, sich den großbürgerlichen Schichten der damaligen Zeit anzunähern. Aufgrund der unterschiedlichen Baujahre werden nur das Hauptgebäude sowie der 1919 verlängerte Teil des Wirtschaftsgebäudes unter Denkmalschutz gestellt, nicht die später errichteten Nebengebäude.