Für eine ganze Woche steht der Apfel ab dem kommenden Montag (14. September) im Mittelpunkt. Dann rollen die Einzelhändler vor ihren Geschäften den Roten Teppich aus, füllen die Apfelstiegen und präsentieren das Obst in verschiedenen Sorten zum Probieren und Mitnehmen.

Doppelte Bonus-Punkte

Gepunktet wird außerdem mit zusätzlichen Angeboten: attraktive Nachlässe, doppelte Bonus-Punkte für jeden Einkauf, eine kreative Mitmach-Aktion mit Verlosung und dem Verkaufsstart der „Schöppingen hat mehr“-Gutscheine, die mit einem Bonus von 25 Prozent auf den jeweiligen Kaufwert bezuschusst sind.

Mit einem „Late Night Shopping“ am Freitagabend (18. September) öffnen die Geschäfte im Ortskern und das Möbelhaus Rotterdam ihre Türen bis 22 Uhr. Die Kaufmannschaft und die Gastronomen sorgen an diesem Abend mit stimmungsvoller Beleuchtung für die passende Atmosphäre in der spätsommerlichen Dämmerung.

Die besten Gründe und Motive

„Schöppingen hat mehr“ lautet der Slogan des Vechtestädtchens, und nun möchte es die Werbegemeinschaft der Initiative genauer wissen: Wer oder was macht Schöppingen besonders?

Bei der Mitmach-Aktion sucht die Initiative ab Mitte September die besten Gründe und Motive für und aus Schöppingen. Gefragt sind kreative Ideen in Texten, Zeichnungen, Fotos und Collagen. Die Karten zum Mitmachen liegen mit Beginn der Apfelwoche in den Geschäften, in den Banken und in der Gemeindeverwaltung aus.

Die fertigen Antworten können in den Geschäften in der Innenstadt persönlich oder in der Gemeindeverwaltung bei Sabine Sitte abgegeben sowie per E-Mail an sabine.sitte@schoeppingen.de gesandt werden. Einsendeschluss ist der 31. Oktober.

Aus allen Einsendungen werden drei mit regionalen Produkten gefüllte Picknickkisten verlost.

Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind auch online über die Homepage der Initiative nachzulesen.