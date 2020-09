Wie schon in anderen Kommunen erfolgreich umgesetzt, wird es auch in Schöppingen eine Sondergutschein-Aktion geben: Mit einem Zuschuss von insgesamt 20 000 Euro unterstützen die Initiative Schöppingen und die Gemeinde den örtlichen Einzelhandel. Weitere 1000 Euro hat die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Schöppingen-Eggerode beigesteuert.

Sonderdruckedition

Der Gesamtbetrag wird über die aktuellen Gutscheine in einer Sonderdruckedition ausgeschüttet. Feste Beträge in Höhe von 20, 40 und 100 Euro pro Gutschein erhalten einen Zuschuss von jeweils 25 Prozent. Die Werte der Aktionsgutscheine erhöhen sich somit auf 25, 50 und 125 Euro und haben eine Gültigkeitsdauer bis zum 31. Januar 2021. Pro Person können nur „hat mehr“-Gutscheine bis zu maximal 100 Euro erworben werden. Dafür müssen beim Kauf die Kontaktdaten des Erwerbers registriert werden. Die Gutscheine können in den Geschäften des Schöppinger Einzelhandels, in der Tankstelle und bei den Gastronomen eingereicht, aber nicht in Teilbeträgen mit Restguthaben eingelöst werden. Ein Umtausch gegen Bargeld ist ebenfalls ausgeschlossen.

Nur mit Ausweis

Der Verkauf startet pünktlich zum Beginn der Apfelwoche am 14. September im früheren Ladenlokal von Elektro Heßling an der Hauptstraße und findet von Montag bis Freitag (18. September) in den Zeiten von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr statt. Mitzubringen ist ein gültiges Ausweisdokument.

Die Abgabe der „Schöppingen hat mehr“-Gutscheine läuft, bis das Budget des Zuschusses aufgebraucht ist.

Alle Gutscheine sind nach wie vor nur in Papierform erhältlich, die digitale Umsetzung ist für das kommende Jahr geplant.