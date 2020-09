Zwischen 8 und 18 Uhr öffnen die Wahllokale für die Stimmenabgabe. Danach wird es spannend: Welche Männer und Frauen vertreten für die kommenden fünf Jahre die Interessen der Bürger? Welche Kandidaten besetzen zukünftig die Ämter der Bürgermeister und Landräte? Für die Schöppinger wird die Kulturhalle „Kraftwerk“ zum Wahlstudio. Ab 18 Uhr können interessierte Bürger dort die Ergebnisse der Wahlen live über eine Leinwandpräsentation mitverfolgen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber die Anzahl der Sitzplätze ist auf Grund der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen begrenzt. Das rechtzeitige Erscheinen ist somit von Vorteil.

5607 Personen wahlberechtigt

Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Platzes und die Registrierung der Kontaktdaten aller Besucher wird vorausgesetzt. Insgesamt sind für die Kommunalwahl 2020 in Schöppingen 5607 Personen wahlberechtigt, zur Kommunalwahl 2014 waren 5532 Personen erfasst. In diesem Jahr haben bereits etwa 21 Prozent der wahlberechtigten Bürger (Stand 8. September) die Briefwahl beantragt; im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung per Brief bei 12,87 Prozent.

Die Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Schöppingen können am Wahlabend zudem live über die aktuellen Meldungen auf der Homepage der Gemeinde Schöppingen mitverfolgt werden.