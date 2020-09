Vorab fanden Treffen der Verantwortlichen von Kirchenvorstand, Bistum, Denkmalschutz sowie Ausführenden und Initiatoren statt. Ursprung dieses Projekts war eine Spendenaktion bei der Beerdigung von Maria Fraune-Schmalbrock im Januar 2017 zur Neugestaltung des Platzes rund um den Marienbrunnen, der als potenzielles Kleinod des Dorfes zunehmend in einen Dornröschenschlaf verfiel.

Aus diesem wollte Fraune-Schmalbrock, selbst von Geburt an Fast-Anrainerin, das Brunnenareal für die Nachwelt erwecken. In diesem Jahr soll es schließlich konkret werden. Der neue Platz sieht Ruhebänke, dezenten Baumbewuchs und Rosenbeete vor.

Wie ein Dominoeffekt

Die Pläne zur Neugestaltung stießen damit wie ein Dominoeffekt eine weitere Herzenssache vieler Eggeroder an: die Wiederherstellung eines Marienbildstocks aus Ibbenbürener Sandstein aus dem Jahr 1878, dessen Einzelteile seit Mitte der 1970er-Jahre privat in einem Schuppen gelagert und so bewahrt wurden. Finanzielle Unterstützung durch die politische Gemeinde sowie weitere Spendengelder lassen auch dieses Projekt nun konkret werden. Das Marien-Mosaik des Künstlers Ernst van Briel, das seit dem Jahr 1978 eine Wand am Rand des Areals zierte, wurde entfernt und einem Restaurator übergeben. Nach einem neuen Standort wird noch gesucht. Die Elemente des Bildstocks sind ebenfalls zu einer Steinmetzfirma zur Aufarbeitung gebracht worden und sollen in den nächsten Wochen wieder errichtet werden.

Am vergangenen Samstag begannen die Arbeiten am Brunnen. In einem ersten Arbeitseinsatz von Ehrenamtlichen wurden Mauerteile abgebaut, Teile der Pflasterung zur Errichtung eines Fundaments aufgenommen und Gitterelemente entfernt, sodass eine Wiedererstehung des Marienbrunnens und seiner Umgebung als dörfliches Kleinod in greifbare Nähe rückt.