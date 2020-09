Am Samstagabend ist die niederländische Cover-Band Jackfire mit handgemachter Rock- und Popmusik zu Gast, am Sonntagnachmittag lädt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr zum Konzert.

„Wegen der Corona-Krise konnten wir Musiker über Monate nicht üben. Für die Abstandsvorgaben der Coronaverordnung sind unsere Probenräume zu klein“, sagt Rüdiger Wolbeck, Dirigent der Kapelle. Im Sommer hatte sich das 45-köpfige Ensemble zum Proben zweimal in einer Scheune in Gemen treffen können, aber auf die Dauer ist das auch keine Lösung. Seit Anfang September üben die Musiker in der Kulturhalle.

Dennoch fehle ein Lichtblick: Die Auftritte der Feuerwehrkapelle zu den Schützenfesten und das Konzert im Mai in der Kulturhalle sind ausgefallen. Nicht proben zu können sei das Eine, keine Auftritte zu haben das Andere, fasst der Dirigent das Dilemma zusammen.

Auch die Zwangslage der Veranstaltungsbranche ist für Rüdiger Wolbeck ein wichtiger Aspekt. Hier müsse ein Umdenken stattfinden, findet er. Aus „Wir machen nichts“ solle besser ein „Wir machen es möglich“ werden.

Daraus und mit Blick auf die Musikerkollegen ist bei Rüdiger Wolbeck die Idee entstanden, selbst ein Open-Air-Konzert für die Feuerwehrkapelle zu organisieren. „Freiluft natürlich, weil wir ja Platz brauchen und auch die Besucher besser vor Ansteckung geschützt sind.“ Und warum nicht die Logistik gleich für ein zweites Konzert nutzen? Gedacht, getan. Zur Unterstützung bei der Organisation hat sich der gebürtige Schöppinger die Gemeinde mit ins Boot geholt. Gemeinsam wurde am Hygienekonzept gefeilt: Die Besucher sitzen an Biertischen, müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen und auf dem Gelände außer am Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Bewirtung erfolgt am Tisch.

Pro Konzert sind 300 Besucher zugelassen. Tickets für das Konzert der Feuerwehrkapelle sind über die Mitglieder der Feuerwehr und im Internet erhältlich.

Der Eintritt am 26. September (Samstag) kostet 12,50 Euro. Das Jackfire-Konzert beginnt 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Für den Auftritt der Feuerwehrkapelle am 27. September (Sonntag) sind fünf Euro zu zahlen, Kinder haben freien Eintritt. Das Konzert beginnt um 15 Uhr, der Einlass erfolgt ab 14 Uhr.