Dann hätten die Zuschauer sich noch entspannter zurücklehnen und in die Geschichten von Sherlock Holmes eintauchen können. Das Theater ex libris mit Christoph Tiemann bot am Freitag in der ausverkauften Kulturhalle Kraftwerk einen mitreißenden Leseabend. Tiemann übernahm dabei die Rolle des englischen Detektivgenies oder genauer gesagt Consulting Detective.