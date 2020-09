Daraus entstand der erste gemischte Kegelclub Schöppingens, der Club „Allen Vor­aus“. Am 12. September griffen sie auf der Kegelbahn des Hotels Tietmeyer aus Altersgründen zum letzten Mal zur Kugel. In dieser Woche geht‘s auf Kegeltour. Zusammen etwas unternehmen wollen die Mitglieder aber auch in Zukunft.