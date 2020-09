Rosa Schloss schaut sich prüfend die Papiere an, die ihr der Mann gegeben hat. „Ich rufe mal bei der Krankenkasse an. Um halb zwölf kann ich dir mehr sagen“, erklärt die 46-Jährige ihrem Gegenüber. Der Flüchtling muss noch etwas mit seiner Krankenkasse klären und ist deshalb in den Kulturentreff an der Hauptstraße gekommen und hat Rosa Schloss um Hilfe gebeten.