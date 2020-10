Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Die Pizzeria Altai hat am heutigen Montag wieder geöffnet. Eigentlich sollte der Betrieb bis zum Donnerstag (15. Oktober) ruhen. Doch bis sie wieder öffnen durfte, musste Inhaberin Galina Khashman so manches Telefont führen und Nerven lassen. Der Fall ist ein Beispiel dafür, wie in Corona-Zeiten offensichtlich zuweilen behördliche Zuständigkeiten unklar sind.