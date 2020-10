Kinder legen im Schöppinger Vechtebad die Seepferdchen-Prüfung ab

„Was kaufen wir heute ein?“, fragt Schwimmlehrerin Christel Anderke die Kinder. „Cola“, ruft ein Junge. „Okay. Und die Mama Wasser“, antwortet Anderke. Die zehn Mädchen und Jungen ab fünf Jahre lernen in der ersten Ferienwoche bei einem Seepferdchen-Kurs des Vechte-Vitals die Grundzüge des Schwimmens.

Der Einkaufswagen ist natürlich kein echter, sondern soll den Kindern nun bildhaft verdeutlichen, wie ein Armzug funktioniert. „Einkaufen, bezahlen, raus“, sagt Christel Anderke und macht gleichzeitig die drei Phasen eines Brustarmzugs vor. Das können sich die Kinder merken.

Die drei Phasen eines Brustarmzugs

Die Gruppe steht in dem 90 Zentimeter tiefen Bereich des Schwimmbads. Neben Anderke steht Übungsleiterin Sigrid Wittenberg und passt auf. „Die Kinder müssen mindestens 1,10 Meter groß und fünf Jahre alt sein, damit sie die Übungen verstehen“, sagt Christel Anderke.

Die Trainerin spricht die Mädchen und Jungen in einem ganz ruhigen, sehr kindgerechten Ton an. „Was machen die Augen, wenn sie nass werden?“ Die Antwort: „Klimper, klimper und nicht wischi, wischi.“ Denn zum Schwimmen werden beide Hände gebraucht und nicht, um sich damit das Wasser aus den Augen zu wischen. Das gleiche gilt beim Sprung ins Wasser mit zugehaltener Nase. „Wie viele Hände brauchen wir zum Schwimmen?“, fragt sie in die Runde. „Zwei“, antworten die Kinder unisono.

Bäderschließungen Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) erklärt, waren im vergangenen Jahr nur 40 Prozent aller Viertklässler sichere Schwimmer. Ende der 80er-Jahre waren es noch 90 Prozent. Als sicherer Schwimmer gilt laut DLRG, wer das Jugendschwimmabzeichen in Bronze besitzt. Die Gründe für den Rückgang sieht die DLRG unter anderem in der Bäderschließung. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) sank deutschlandweit die Zahl der Bäder (Frei-, Hallen- und Naturbäder) von 7784 im Jahr 2000 auf etwa 6420 im vergangenen Jahr. ...

Nach dem Armzug stellt Anderke den Beinzug vor. Selbstverständlich wieder kindgerecht. So bilden der Hinweis auf eine kleine Maus, ein großes Haus und eine schmale Kerze die drei Teile der Beinbewegung. Die Mädchen und Jungen sind mit Feuereifer dabei.

Erst als die Wassernudeln dazukommen, will ein kleiner Junge nicht mehr. „Ich habe keine Lust mehr“, sagt er. „In Ordnung, dann beobachtest du einfach“, antwortet Christel Anderke. Keine Minute später nimmt sie den Kleinen in den Arm und vermittelt ihm so Sicherheit und Geborgenheit. Prompt lächelt der Junge. „Man darf nie gegen den Willen der Kinder arbeiten. Man muss sie immer wieder einladen. Mit Druck erreicht man nur das Gegenteil“, erzählt die Schwimmlehrerin nach der Stunde. Für die Kinder sei die Trennung von den Eltern an der Eingangstür schwierig. „Den Kindergarten kennen und akzeptieren sie.“ Im Hallenbad sei alles neu und die Akustik ungewohnt, so Anderke, die seit zehn Jahren Kindern das Schwimmen beibringt.

„Es ist erste die zweite Stunde und ihr seid schon so gut, da kipp ich ja glatt um“, lobt sie die Kinder. Am nächsten Tag sollen die Anfänger einen Ring vom Beckenboden holen und so erste Taucherfahrungen sammeln. Je nach Leistungsvermögen und Selbstvertrauen entweder vom 90 Zentimeter tiefen Beckenboden selbst oder einer frei wählbaren Stufe der Treppe. Dann allerdings ohne Einkaufswagen.