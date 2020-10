Hermann Leusing starb an einer Lungenentzündung. Nach Angaben der Familie hatte der 56-Jährige sich zunächst eine Erkältung zugezogen, die sich zu einer Lungenentzündung entwickelte. Am 4. Oktober (Sonntag) musste der 56-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er zunächst in ein künstliches Koma versetzt wurde.