Die Idee, die Menschen – vor allem die Kinder – aus dem Flüchtlingslager in Griechenland zu unterstützen, kam Julia Bense , als sie Mitte September einen Fernsehbeitrag über das bei einem Großbrand komplett zerstörte Moria sah. „Das hat mich völlig aufgewühlt“, berichtet die Schöppingerin.

Gemeinsam mit Birgit Steiner und Sandra Bense beschloss sie, etwas zu unternehmen, um den Geflüchteten zu helfen. „Uns geht es so gut. Dafür sind wir dankbar.“

Die Resonanz war super

Die drei Frauen organisierten kurzerhand die Aktion „Sport für Moria“. Auf einem Samstag Anfang Oktober boten sie – allesamt als Trainerinnen aktiv – verschiedene Fitnesskurse auf dem Seminarhof in der Bauerschaft Heven an, den sie hierfür nutzen durften. Mit Vera Herwing und Mia Wewers sagten zwei weitere Kursleiterinnen ihre Unterstützung zu, sodass auf dem Programm schließlich zehn verschiedene Workouts von Step-Aerobic über Wirbelsäulengymnastik bis hin zu Yoga standen. Die Resonanz war super: 80 Plätze waren schnell belegt und die Teilnehmer gerne bereit, für die gratis Schwitz-Einheit etwas in die Spendenbox zu werfen. Am Ende zählten die Organisatorinnen knapp 1300 Euro, die an die Journalistin, Fotografin und Aktivistin Judith Büthe weitergeleitet werden. Sie engagiert sich direkt vor Ort. Gleichzeitig sammelt die Aktionsgruppe „Sport für Moria“ aber auch Online-Spenden.

Auch Firmen beteiligen sich

Dieses Geld fließt an den Verein „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“. 2225 Euro haben die Schöppingerinnen bisher zusammenbekommen – unter anderem beteiligten sich daran auch Firmen aus der Vechtegemeinde, Axa zum Beispiel mit 500 Euro.

Bis zum 24. November (Dienstag) soll die Summe noch wachsen. Wer das Vorhaben unterstützen möchte, findet alle weiteren Infos im Internet.