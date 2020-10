Kirchenmusikerin Katja Zerbst und Altistin Annette Gutjahr haben für ihr Programm späte Kompositionen zusammengestellt, die Musikwissenschaftler Ulrich Matyl mit Aspekten aus Musikgeschichte, Philosophie, Theologie und der Naturwissenschaft ergänzend beleuchtet.

Es werden späte und manch letzte Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms und Franz Liszt mit Betrachtungen aus Theologie, Philosophie und Wissenschaft über neue Horizonte vorgetragen.

Auf dem Programm stehen Werke aus Barock und Klassik wie Schuberts Winterreise, Brahms „Vier ernste Gesänge“ oder Bachs Choralbearbeitung „Vor deinen Thron tret ich hiermit“.

„Späte und letzte Werke sind es, in der Komponisten am Ende ihres Lebens oft noch einmal zu einer musikalischen Sprache von eigenartiger Schönheit fanden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Karten für 15 Euro sind nur im Vorverkauf bei Schreibwaren Richler in Schöppingen, im Kleinen Laden in Eggerode und bei der VHS in Ahaus erhältlich. Eine Abendkasse gibt es nicht. Schüler haben freien Eintritt.