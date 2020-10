Hier wird nicht nur ein freundlicher Umgangston gepflegt, sondern die Mitarbeiter denken auch mit. Da kann es dann auch schon mal passieren, dass Arbeiten so schnell erledigt werden, bevor sie überhaupt anstehen. Während am vergangenen Wochenende die Uhr zurückgestellt wurde, ist die Gemeinde Schöppingen ihrer Zeit manchmal auch voraus. Ob das daran liegt, dass in der Verwaltung vergessen worden ist, die Uhr umzustellen, glaube ich nicht.

Neue Schöppinger Ratsmitglieder werden am Montag verpflichtet

Die bisherigen Ratsmitglieder sind offiziell noch bis Ende Oktober im Amt. Die neuen Ratsmitglieder werden am Montag (2. November) um 18.30 Uhr während der konstituierenden Ratssitzung in der Kulturhalle Kraftwerk verpflichtet.

An dem Abend werden auch die Ausschüsse gebildet und deren Mitglieder sowie die beiden stellvertretenden Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister gewählt. Während das erst am Montagabend besiegelt wird, sind die Namen der Ratsmitglieder seit der Kommunalwahl am 13. September bekannt.

Diese Tatsache hat sich die Verwaltung schon zunutze gemacht. So sind im Ratsinformationssystem die Namen der formal noch im Amt befindlichen Ratsmitglieder bereits getilgt und gegen die Neuen ausgetauscht worden.

Gemeinde-Mitarbeiter drehen keine Däumchen

Die scheidenden Ratsmitglieder dürften nach Ende der sechsjährigen Wahlperiode die vorzeitige Streichung verschmerzen können. Und in der Verwaltung hat jemand offensichtlich freie Kapazitäten genutzt, um den Internetauftritt zu aktualisieren, statt einfach nur Däumchen zu drehen. Das freut den Steuerzahler.

Nur bei einer Sache hat sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dann doch nicht getraut: Noch sind Petra Rahms (CDU) als 1. stellvertretende und Agnes Denkler (UWG) als 2. stellvertretende Bürgermeisterin aufgeführt. Während Rahms diese Position auch weiterhin bekleiden wird, hat Denkler auf eine Kandidatur verzichtet. Dafür schickt die UWG als zweitstärkste Fraktion Andrea Kortüm ins Rennen. Auch wenn die Wahl der beiden als sicher gilt, ist eine Wahl immer noch eine Wahl.

Wahl der stellvertretenden Bürgermeisterinnen gilt als sicher

Und das Wahlergebnis ist selbst der Verwaltung nicht bekannt. So weit ihrer Zeit voraus sind die Mitarbeiter dann doch nicht.