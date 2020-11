Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Ein bisschen Respekt hat Andrea Kortüm vor ihrer neuen Aufgabe schon, gibt die neue 2. stellvertretende Bürgermeisterin zu. Doch letztlich reizt die UWG-Ratsfrau das Amt, in das die gebürtige Ramsbergerin am Montag einstimmig gewählt wurde. Ihre politische Arbeit fing vor sechs Jahren an.