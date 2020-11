Dabei nahmen sie ihre direkte Umgebung, ihre Heimat, in den Blick. Mit Filmemacher Julian Isfort drehten sie einen Dokumentarfilm zum Thema „Heimat in der Krise?“, der am 4. Dezember (Freitag) um 16 Uhr in der Kulturhalle gezeigt werden soll. Mit der Schließung des Jugendheims im Frühjahr fiel für die Jugendlichen ein Treffpunkt weg.