Münster/Schöppingen -

Von Frank Zimmermann

Der 34-jährige Rumäne hatte seine 14-jährige Haftstrafe, zu der er wegen des Mordes an einer 70-Jährigen in seinem Heimatland verurteilt worden war, abgesessen, als er schon wieder gewalttätig wurde: Anfang Juni lauerte er in Schöppingen einer Frau auf, um sie zu vergewaltigen. Die Schöppingerin konnte sich ihm zwar in letzter Sekunde entziehen, die psychische Belastung hält aber bis heute an.