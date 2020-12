Die Botschaft von Philip Schuster ist eindeutig. „Vermisse das Peanuts³“, schreibt er auf der Internetspendenseite des Café Peanuts. 8989,66 Euro hat das Betreiber-Ehepaar Janine und Sven Jans in nur wenigen Tagen an Spenden erhalten.

„Es ist unvorstellbar, was Schöppingen auf die Beine stellt. Mit dem Geld sind wir einen Schritt weiter“, sagt Janine Jans erleichtert. Die Unterstützung sei riesengroß, damit habe sie nicht gerechnet. Dabei wollte Jans den Schritt in die Öffentlichkeit eigentlich gar nicht gehen. „Ich habe mich nicht getraut. Das war mir schon unangenehm“, gibt sie zu. Ihre Angst: Was denken die Leute?

Kosten bleiben für die Schöppinger Wirtin hoch

Doch die Rückmeldungen waren rundum positiv. Schließlich schickt die zweite von der Regierung angeordnete Schließungsphase nicht nur die Schöppinger Eckkneipe in finanzielle Schwierigkeiten. Die ganze Branche leidet darunter.

Die Kosten blieben, so Janine Jans, die das Peanuts seit bald fünf Jahren mit ihrem Mann im Nebenerwerb führt. Nur die Einnahmen brechen komplett weg. Bis zur Schließung lief die Kneipe, die besonders von jungen Erwachsenen frequentiert wird. Und das nicht nur aus Schöppingen. Auch aus den benachbarten Dörfern kommen junge Leute ins Peanuts, das nur am Wochenende geöffnet hat.

Aber auch ältere Kunden zählen die beiden und ihr Team zum Kundenkreis. Janine Jans weiß, dass ihre Kneipe ein gern genutzter Treffpunkt für Alleinstehende ist. „Es ist manchmal die einzige Möglichkeit für die Menschen, unter Leute zu kommen.“ Für diese Personen tue ihr die Zwangspause besonders leid. Aufgrund der verordneten Schließung musste Janine Jans „das ganze Jahr über reinbuttern“. Negativ wirken sich auch die ausfallenden umsatzstarken Termine wie Kneipennacht oder Stephanus-Steinigen aus.

Deshalb ist die Wirtin im Nachhinein froh, dass ihre Mitarbeiterin Vera Dirksen die Spendenaktion angestoßen hat. Das Video ist mit ein wenig melancholischer Klaviermusik hinterlegt und drückt damit passend die Stimmung aus. In dem 56-sekündigen Film bittet Janine Jans die Kunden um ihre Unterstützung – mit Erfolg.

Auch die Schöppinger Shopware AG spendet

Viele Privatpersonen, Clubs oder Firmen haben gespendet. 500 Euro hat die Shopware AG locker gemacht. Ein Mädels-Stammtisch spendete gut 100 Euro. „Die haben wahrscheinlich ihre Kasse geplündert“, vermutet Janine Jans. Der niedrigste Betrag waren zwei Euro. „Das war niedlich“, freut sich die Schöppingerin auch über diese Geste.

Am Ende des Clips erscheint eine Tafel auf der steht: Wir vermissen euch – bis ganz bald! Janine Jans schnippt dann einmal mit den Fingern. So, als wenn mit einem Fingerzeig das ganze Corona-Trauma verschwände. Das tut es natürlich nicht. Nur kann die Wirtin dank der Spendenbereitschaft die nächsten Wochen entspannter angehen.