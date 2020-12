Mit dem erneuten Lockdown seit Mittwoch kam die erste Hürde: Die Auslage und Verteilung in den Einzelhandelsgeschäften fällt weg.

Als Nächstes ein Anruf aus der Druckerei: Die Produktion verzögere sich ungewollt. Doch das Team arbeitet an Lösungen und hofft nun auf die Auslieferung Anfang der kommenden Woche und „unbedingt vor Weihnachten “, heißt es. Mit dem Familienkalender möchte die Initiative in Kooperation mit der Gemeinde ein neues Projekt anstoßen, dass den Schöppinger Bürgern in den nächsten Jahren regelmäßig zugutekommen soll.

Auflage 500 Stück

Im Kalender können nicht nur eigene Termine eingetragen werden, Hinweise auf die Ferien in NRW und auf Termine der örtlichen Vereine, traditionelle Veranstaltungen und der Abfuhrkalender sind bereits enthalten.

Die Idee ist nicht neu, die Nachbarkommunen in Heek und Legden geben ihre individuellen Familienkalender seit einigen Jahren heraus. Vorausgegangen war die Mitmach-Aktion im Herbst „Das Beste über Schöppingen“. Die eingereichten Vorschläge finden sich auf den Monatsblättern wieder.

Zur Premiere wird der Schöppinger Kalender kostenfrei verteilt und so schnell wie möglich in den örtlichen Filialen der Sparkasse und Volksbank, der Gemeinde und geöffneten Supermärkten ausgelegt. Die Auflage beträgt 500 Stück. „Wir hoffen, dass die Leute sich noch ein wenig gedulden können“, wünschen sich die Organisatoren, denn die Nachfragen häuften sich. „Es wäre schade, wenn das tolle Projekt untergeht.“