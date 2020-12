Die Rathausnachrichten 2020 sind fertig gedruckt und werden in den kommenden Tagen per Post zugestellt und persönlich verteilt. Eingelegt ist wie immer auch der aktuelle Abfuhrkalender mit den Terminen für das kommende Jahr. Auch wenn sich die Corona-Pandemie wie ein roter Faden im Jahresrückblick durch beinahe alle Bereiche des öffentlichen Lebens und die Verwaltungsarbeit zieht, kann die Gemeinde auch auf viele positive Nachrichten zurückblicken.

Für alle, die bis zu den Weihnachtstagen kein Exemplar in ihrem Briefkasten vorfinden: Nach den Feiertagen sind die gedruckten Rathausnachrichten auch in der Gemeindeverwaltung erhältlich. In der papierlosen Variante kann das Heft als PDF auch online auf der Homepage der Gemeinde gelesen werden.