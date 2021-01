Das Einbringen des Haushaltsplans für das Jahr 2021 steht im Mittelpunkt der Sitzung des Schöppinger Gemeinderats in seiner Sitzung am kommenden Montag (1. Februar) um 18.30 Uhr in der Kulturhalle. Verabschiedet werden soll der Haushalt schließlich in der Gemeinderatssitzung am 8. März (Montag). Traditionell wird der Haushalt in Schöppingen, wie in vielen anderen Kommunen auch, Anfang des Jahres verabschiedet.

Die Aufstellung der Haushalte in Deutschland geschieht üblicherweise in der Reihenfolge Bund, Bundesländer und abschließend dann die Städte sowie Gemeinden. Das liegt daran, dass die übergeordneten Haushalte Regelungen treffen, die für die nachfolgenden Haushalte bedeutend sind. Deshalb wird der Bundeshaushalt üblicherweise kurz nach der Sommerpause, die der Länder im Herbst und die der Kommunen (eigentlich) kurz vor dem Jahreswechsel aufgestellt.

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des neuen Jahres noch nicht verabschiedet und bekannt gemacht, hat das Auswirkungen auf das Handeln der betroffenen Kommune. Laut § 82 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde dann ausschließlich „Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen, Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben und Kredite umschulden.“

Da der Gemeinderat am 14. Dezember bereits die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern für 2021 beschlossen hat, konnte die Gemeinde in den vergangenen Tagen die entsprechenden Bescheide verschicken. Die Ratsmitglieder hielten für das Jahr 2021 sowohl die Grundsteuern A und B als auch die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Die Gemeinde darf aber laut Gemeindeordnung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde Kredite für Investitionen bis zu einem Viertel des Gesamtbetrages der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen.

Eine Gemeinde, die über keinen verabschiedeten Haushalt verfügt, darf aber nicht neue Vorhaben, die im Vorjahr noch nicht im Haushalt standen, beginnen. Sie darf auch nicht freiwillige Leistungen zahlen, wenn diese nicht im Vorjahr schon vertraglich vereinbart worden waren. Auch neue Stellen, die im Stellenplan des Vorjahres noch nicht vorgesehen waren, dürfen nicht geschaffen werden.