Anpacken, anstatt zu meckern

Opa Heinrich saß für die CDU allerdings im Gemeinderat des ehemaligen Kirchspiels. Dort war er zehn Jahre lang Fraktionsvorsitzender. Sein Vater war ebenfalls für die CDU im Schöppinger Gemeinderat aktiv. Dass der 52-jährige Thomas Bitter auch für die Christdemokraten bei der vergangenen Kommunalwahl antrat, liegt da nahe.

Thomas Bitter, der von einem Hof aus der Bauerschaft Heven stammt, ist zudem in einem bäuerlichen und somit CDU nahen Umfeld groß geworden. „Zu SPD und Grüne hatte ich keinen Bezug“, sagt der verheiratete Vater zweier Töchter.

Selber mal hinter die Kulissen schauen

Ein wichtiger Grund für ihn in die Lokalpolitik zu gehen, war, „um selber mal hinter die Kulissen zu schauen. Die andere Seite zu sehen.“ Thomas Bitter ist keiner, der meckert, aber die anderen die Arbeit machen lässt

Sieben Jahre lang hat er mit Stefanie Hemker die Ferienspiele geleitet. Als seine Tochter Pia an den Ferienspielen teilgenommen hatte, packte der Vater mit an. „Ich habe viel geholfen und schon hatte ich die Leitung an der Backe“, sagt der Tischlermeister lächelnd. Er ist für die Zeit dankbar. „Man lernt die Eltern besser kennen.“

Seit 2010 ist Bitter Vorsitzender der Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul. Bereits seit 1996 gehört er dem Vorstand an. Er erinnert sich noch gut, wie es dazu kam: „Ein Freund hat mich kurzfristig angesprochen, ob ich nicht mit zur Generalversammlung gehen wollte. Und schon war ich Beisitzer.“

Das Vereinsleben, gibt Thomas Bitter zu, habe ihm aber geholfen, in Schöppingen Anschluss zu finden.

Politisch interessiert ist er schon seit seiner Jugend. „Mit 16, 17 kannte ich jeden Minister“, sagt Thomas Bitter. Das sei die Zeit gewesen, als die CDU stark gewesen sei.

Seit 2009 politisch engagiert

Er selbst ist seit 2009 politisch engagiert. Sein Cousin Michael Göcke, selbst CDU-Ratsmitglied, habe ihn angesprochen, ob er nicht mitmachen wolle. Thomas Bitter wollte. Als sachkundiger Bürger im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss stieß der heute 52-Jährige zur CDU-Fraktion.

Mit dem Einzug in den Gemeinderat hat er nun die Möglichkeit, „selber mitentscheiden zu dürfen“. Und dabei gehe es nicht nur um tagesaktuelle Entscheidungen. „Man legt schon die Richtung fest, wie Schöppingen in zehn, 15 Jahren aussieht.“ Dieser Verantwortung ist sich Thomas Bitter bewusst. So hätten Baugebiete und selbst Radwege langfristige Auswirkungen.

Seine politischen Hauptziele sind junge Familien, Arbeitsplätze und Kaufkraft in Schöppingen zu halten. Dadurch könne die Infrastruktur und der „kleine Einzelhandel aufrechterhalten“ werden. Einbringen will er sich dafür im Bauausschuss, im Jugend- und Sportausschuss sowie im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss.

„Ich wohne gerne in Schöppingen“, sagt Thomas Bitter. Da braucht es eigentlich schon überhaupt keinen familiären Hintergrund mehr, um sich politisch zu engagieren.