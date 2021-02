Seit 1977 verantworteten die Quellensänger, die als Gruppe aus dem Kirchenchor entstanden ist, den Krippenauf- und abbau. Jetzt legen sie die Aufgabe altersbedingt in jüngere Hände. So richtige Neulinge sind die Neuen auch nicht. Bereits seit gemeinsamen Landjugend-Zeiten packen sie mit an, vor allem beim Bäumeaufstellen.