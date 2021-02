Auch die Amtsperiode von Schützenkönig Martin Steiner (Bürgerschützenverein) verlängert sich. Der BSV hat bereits sein Schützenfest für dieses Jahr abgesagt. Und ob Martin Höping, König der Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul, in diesem wirklich einen Nachfolger findet, das bleibt abzuwarten. Die Obertorianer wollen im April/Mai entscheiden, ob und wenn ja in welcher Form der Verein am ersten Wochenende im Juli feiert.