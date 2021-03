Schöppingen -

Etwa 60 Personen sind im Freitagabend der Einladung der KFD St. Brictius zur Teilnahme am Weltgebetstag gefolgt. Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. In diesem Jahr von den Frauen aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu. Er wird immer am ersten Freitag im März in mehr als 130 Ländern rund um den Globus gefeiert. So auch in Schöppingen.