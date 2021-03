Schuld daran ist das neue Covid-19-Isolierungsgesetz (CIG), das es den Gemeinden erlaubt, coronabedingte finanzielle Schäden gesondert auszuweisen und mit fiktiven Einnahmen zu verrechnen, die erst ab 2025 über 50 Jahre abgestottert werden müssen. In Schöppingen hatte die Kämmerei für das vergangene Jahr mit einem coronabedingten Gewerbesteuerausfall in Höhe von 1,4 Millionen Euro gerechnet – ein Minus also, das zumindest vorerst im buchhalterischen Nirwana hätte verschwinden können. Tatsächlich betrug das Minus aber nur eine Million Euro, 400 000 Euro mussten demnach wieder in den „normalen“ Haushalt gebucht werden, waren da aber schon anderweitig ausgewiesen.