In dem Antrag führen sie detailliert aus, wie sie sich die Halle vorstehen und welcher Nutzen daraus für die Eggeroder gezogen werden kann. „Die Antragsteller sind schon sehr fleißig gewesen“, erkannte auch Bürgermeister Franz-Josef Franzbach die Leistung in der jüngsten Ratssitzung, die Jörg und Thomas Roters als Zuschauer verfolgten, an.