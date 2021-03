Damals war es ihre erste Vernissage ihrer Gemälde überhaupt. Daran erinnert sie sich noch sehr lebhaft und genau. Heute, acht Jahre später, zeigt sie erneut ihre Werke. In der Zwischenzeit konnten ihre Gemälde neben Deutschland auch schon in den Niederlanden, Italien, Spanien und sogar zum 70. Jahrestag der Staatsgründung 2015 in Südkorea auf Ausstellungen betrachtet werden.