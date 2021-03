„Wir möchten zeigen, dass wir vor Ort sind und auch Bock haben, was für und mit den Jugendlichen zu machen“, so Yannick Gröger. Der 28-jährige Sozialpädagoge und seine Kollegin haben schon einiges angestoßen. Über einen Instagram-Kanal bieten sie den Mädchen und Jungen den Kontakt in den sozialen Medien. Dort gibt es die neuesten Infos, Tipps und die aktuellen Öffnungszeiten rund um die Haltestelle. Per Video haben Gröger und Breuersbrock sich selbst und einige ihrer Projektideen dort bereits vorgestellt. Auch die Räume in der Haltestelle sollen renoviert werden. „Damit lassen wir uns aber Zeit.