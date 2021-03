70 Teilnehmer hatten dabei einen Fragebogen im Internet ausgefüllt. Am Ende stand die Gesamtnote 2,75. Zwei Jahre zuvor hatten 63 Schöppinger ihrer Gemeinde die Note 2,81 gegeben, was auf Landesebene Rang fünf und Bundesebene Platz acht bedeutete. 70 Schöppinger nehmen an Befragung teil Besonders gut schneidet die Vechtegemeinde bei der Erreichbarkeit des Stadtzentrums und der Möglichkeit zum zügigen Radfahren ab.