Sich für andere einzusetzen, ist das oberste Ziel. „Mein Bruder Hans hat das Malteser-Virus in die Familie gebracht“, erzählt der Leiter des Corona-Testzentrums in der Kulturhalle. Neben Erich sind auch die Brüder Stephan und Michael infiziert worden. Sie alle stehen für die Schöppinger MHD-Ortsgruppe. Michael Frenzel ist zudem Kreisbeauftragter und Delegierter für die Bundeskonferenz, Stephan Frenzel leitet im Kreis Borken für den MHD die Einsatzdienste. Den seit dem zwölften Jahrhundert gültigen Leitspruch der Malteser „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ hat nicht nur die Familie Frenzel verinnerlicht. Schöppinger Malteser sorgen im Testzentrum für reibungslosen Ablauf Erich Frenzel hebt hervor, dass ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen auch das Testzentrum nicht reibungslos liefe. 30 MHD-Helfer packen in unterschiedlichen Konstellationen an den Test-Terminen an. „Einige muss ich schon mal bremsen“, freut sich der selbstständige Maler- und Lackierermeister über die zupackenden Kameraden. Er müsse aber aufpassen, dass die Helfer „nicht verbrannt“ werden. Sie sollten auch mal zu Hause bleiben.