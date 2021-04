„Wir beabsichtigen, noch in diesem Jahr umzuziehen“, sagt Postpartner Lukas Pracht, der die Filiale betreibt. Er will mit der Postfiliale an die Hauptstraße in die Nähe des Edeka-Geschäfts ziehen. Pracht weiß um die derzeit schlechte Parkplatz-Situation an der Wallstraße. Vor allem, wenn der Unterricht an der Grundschule mittags endet, gehe es zuweilen hektisch zu.