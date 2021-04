Viele hätten Angst, ob sie die richtigen Worte finden. Deshalb haben Elisabeth Fier, Hildegard Benölken und Andrea Ewering ein 40-seitiges Nachbarschaftsgebet-Heft zusammengestellt, das für vier Euro in den drei Kirchen der Pfarrei gekauft werden kann. Das Heft bietet eine Orientierungshilfe. „Das Nachbarschaftsgebet ist in Westfalen eine alte Tradition“, sagt Andrea Ewering. Häufig werde der Rosenkranz gebetet. „Viele möchten das nicht mehr. Sie haben Angst davor, sich zu verhaspeln“, so Ewering.