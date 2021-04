All das ist lange her, gehört aber zum Berufsleben der 63-jährigen Arzthelferin. Am heutigen Mittwoch ist nach 48 Jahren ihr letzter Arbeitstag, morgen fängt der Ruhestand an. Die Ärzte haben gewechselt, die gebürtige Schöppingerin Rita Nimphius, geborene Höping, blieb immer da. Von 1973 bis 1995 hieß ihr Chef Dr. Josef Potthoff, von 1995 bis 2016 Dr. Lambert Rosenbaum und seit 2016 Dr. Ruth Niehaus. 2019 stieß Susanne Gemmer dazu. Computer war große Umstellung Die Horstmarerin hat alle Entwicklungen des vergangenen halben Jahrhunderts in einer Hausarztpraxis mitgemacht. Die größte Umstellung kam mit Dr. Rosenbaum: Der Computer hielt Einzug in die Praxis.