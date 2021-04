Die Sparkasse streicht die letzte in der Nienborger Filiale angebotene dreistündige Servicezeit. Was bleibt, ist ein Selbstbedienungsautomat. Kunden, die einen Service in Anspruch nehmen möchten, müssen entweder zur nächstgelegenen Filiale am Gabelpunkt in Heek oder telefonisch beziehungsweise online ihr Anliegen vortragen. Im Jahr 2018 hatte die Sparkasse ihre Beratungen und Serviceleistungen von Nienborg nach Heek verlagert. „Die positiven Erfahrungen unserer Kunden zeigen uns, dass sie in der Breite bei komplexeren Finanzangelegenheiten persönlich beraten werden wollen, einfache Dinge jedoch digital erledigen“, so Jürgen Büngeler, Vorstand der Sparkasse Westmünsterland. Ein Stück Infrastruktur Mit „die positiven Erfahrungen unserer Kunden“ dürfte Büngeler vor allem die jüngeren und technikaffinen meinen. Für die trifft seine Aussage sicherlich zu. Doch es gibt auch ältere und weniger mobile sowie im Umgang mit Computern und Internet nicht versierte Menschen. Viele von ihnen sind schon seit Jahrzehnten Kunden bei der Sparkasse. Jetzt wird es Stimmen geben, die sagen: Bis zum Gabelpunkt sind es doch nur rund 1,2 Kilometer. Stimmt.