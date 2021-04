Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Montag (19. April) um 18.30 Uhr in der Mensa der Sekundarschule über die Offenlegung der geänderten Pläne für den Bebauungsplan Ehemalige Kasernenanlage entscheiden. Neben bereits bekannten 94 Saatkrähen-Nestern haben die Experten auch sieben Fledermausarten nachgewiesen. Das Vorkommen sei „als mäßig artenreich bis artenreich einzuschätzen“, so die Sachverständigen in ihrem Gutachten. Zum Erstellen der Fledermauskartierung hatten die Fachleute das Gebiet zwischen Mai und September 2020 untersucht.