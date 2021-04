Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Die Erschließungsmaßnahmen der Erweiterung des Baugebiets Winters Kamp in Eggerode sollen auf jeden Fall in diesem Jahr beginnen. „Wenn’s gut läuft, schon in diesem Sommer“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach in der Ratssitzung am Montagabend.