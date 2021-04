Die Postkarten mit Motiven von zehn Künstlern aus der Region gibt es im Foyer der Gemeindeverwaltung oder bei Sabine Sitte. Die kostenlosen Karten regen zum Schreiben an. Ihre Gedichte, Gedanken oder kurzen Texte können die Teilnehmer an die Organisatoren der Aktion aus Schöppingen, Wettringen und Metelen schicken. Die Adressen sowie die Projektbeschreibung stehen auf der Rückseite der Karten. Als Tauschgeschenk erhalten die Teilnehmenden einen hochwertigen Druck des ausgewählten Werks. Im Anschluss touren die Organisatoren durch die drei Orte und präsentieren die Kunstwerke und die Texte in einer Videoinstallation. Mehr Infos zum Projekt online.