Die Tür zur Kabine steht offen, die Maschine dröhnt, bockt, zickt herum, so scheint es. Sie dreht sich mal nach links, dann nach rechts, rauf, runter. Doch Klein weiß genau, was als nächstes kommt, denn er ist der Herr der Maschine. Und die sorgt dafür, dass es weitergeht auf der Baustelle. Sie passen alle in den Bulli, wenn sie nach dem Wochenende anreisen, die Spezialisten, eingespielt auf x Baustellen. Nicht Kleckern, Klotzen ist angesagt. 25 Meter tief geht es hinab, dreht sich das Ungetüm in den Boden. „Großbohrgerät“ heißt das Monster auf Ketten. Baggerführer Klein weist auf das Typenschild. 85 Tonnen steht dort. Transportabel nur mit überschweren Tiefladern und überdies zerlegt. Hier vor Ort geht es um vier Löcher. Ein schwerer Radlader tanzt um die Maschine herum, gibt mit seiner Gabel meterlange Bohrrohre an, die nach und nach im Boden verschwinden.