Neben drei Tagestouren rund um Epe, die Radbegeisterte individuell für sich fahren konnten, hatte das Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Westmünsterland eine interaktive Schnitzeljagd durch Epe erstellt. Die App Actionbound auf das Smartphone herunterladen, den QR-Code scannen und vor Ort die Schnitzeljagd starten, hieß es in der Beschreibung. Gut gelaunt machte ich mich am Samstagmittag gemeinsam mit meinem Mann Stefan auf den Weg nach Epe. Dort trafen wir auf dem Kirchplatz am Infostand auf Lena Kerkeling und Leonie Breuers vom Stadtmarketing, die den Teilnehmern bei Fragen zur App zur Seite standen. „Wir haben die Tour eigentlich mehrfach getestet, um sicher zu gehen, dass auch alles funktioniert. Aber manchmal steckt der Fehler im Detail.