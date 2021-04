Trotzdem verlässt der Würzburger Weihbischof Ulrich Boom seine bayerische Wahlheimat, um am heutigen Samstag in Eggerode zu sein – schließlich hat auch dort der 1. Mai mehr als nur eine Bedeutung, weil er den Beginn der Wallfahrtssaison markiert. Um 10 Uhr leitet Ulrich Boom am Freialtar das Pontifikalamt zur Wallfahrtseröffnung. Aber obwohl Eggerode gerade einmal 30 Kilometer von Alstätte trennen, wird er seinen Geburtsort diesmal nicht besuchen, der Besuch im Münsterland ist für den 73-jährigen Geistlichen diesmal nur ein Kurztrip.