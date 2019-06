Toller Abgang eines edlen Tropfens

Zehn Jahre sind die Zehntklässler der Sekundarschule schon zu einem edlen Tropfen gereift, aber der Schulpflegschaftsvorsitzende Karsten Möhle war sich sicher: Die 120 Jugendlichen gewinnen mit jedem weiteren Jahr an Reife. Die Entlassfeier stand am Freitagnachmittag unter dem Motto „Edle Tropfen – 10 Jahre Reifezeit“.

Mit dem Abschlusszeugnis der Sekundarschule endet nicht die Lernphase. Davon zeigte sich Schöppingens Bürgermeister Franz-Josef Franzbach überzeugt: „Letztendlich, das wissen wir alle, man lernt nie aus. Mit dem Schulabschluss beginnen Sie etwas Neues und setzen Ihren Reifeprozess fort. Es liegt jetzt ganz wesentlich an Ihnen, Ihre Chancen zu sehen und diese zu nutzen.“

Und da versprühte Schulleiter Hubertus Drude viel Optimismus, dass den Schülern das gelingen werde. Er zog dafür den Lieblingsspruch einiger Schülerinnen und Schüler heran, den die Jugendlichen sich für ihr Jahrgangsabschlussheft ausgesucht hatten.

So hieß es zum Beispiel „Mach ich sofort!“ Drude gab zu, dass damit sicherlich nicht seine drei Kinder gemeint sein könnten. Dem Verfasser des Spruchs versicherte Drude, „wenn du das durchhalten kannst, hast du zumindest glänzende berufliche Aussichten“.

Auch die Einstellung immer weiterzumachen, sei für eine erfolgreiche Zukunft wichtig. „Nur wer kämpft, kann verlieren! Denn wer nicht kämpft, hat schon verloren“, lautete ein Schüler-Spruch. „Wenn ihr von einer Sache überzeugt seid, lohnt es sich, Einsatz zu zeigen. Ich kann aus Erfahrung sagen, solange es fair abläuft: In einer Lebensbilanz überwiegen die Erfolge“, gab Drude den scheidenden Schülern mit auf den Weg.

Für die schon ausgeprägte Zukunftsorientiertheit der Jugendlichen hatte Drude auch ein paar passende Sprüche gefunden: „Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht“ oder „Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten“. Bei allen entdecke er „ein hohes Maß an Neugierde, aber auch Abgrenzung und beides in Verantwortung. Mehr kann man von euch nicht erwarten“, sagte Hubertus Drude.

Doch der Lieblingsspruch des Schulleiters lautete „Unterschätz mich ruhig, das wird witzig.“ Der Satz strahle „gerade in eurem Lebensalter sehr viel Selbstbewusstsein, Cleverness und Besonnenheit aus“, so Drude. Kein Wunder, dass der Schulleiter zu dem Ergebnis kam, dass die Heranwachsenden reif seien, die Schule zu verlassen.

Das unterstrich auch der Auftritt der Schülersprecher Katja Bülters und Simon Hanisch. Mit einem Augenzwinkern attestierten die beiden den Lehrern, dass sie sich „stets bemüht“ hatten, „uns möglichst viel beizubringen. Stets bemüht gilt bei Arbeitszeugnissen als gleichbedeutend mit nicht gekonnt. So hatten die Schülersprecher die Lacher auf ihrer Seite.

Bülters und Hanisch warfen aber auch einen Blick in die Zukunft: „Uns stehen viele Möglichkeiten offen. Wir werden Entscheidungen treffen müssen. Und vielleicht wird sich die eine oder andere Entscheidung als falsch herausstellen. Aber wir haben die Chance, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen.“

Und dazu forderte Lehrer Andreas Heilborn die Jugendlichen auf. „Geht nur mutig die ersten Schritte an.“ Heilborn zitierte Aristoteles: Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen.

Anschließend verabschiedete er sich von den Schülern. In mehreren Sprachen, so multikulturell, wie die Schüler der Sekundarschule sind, wünschte er ihnen: Viel Glück!