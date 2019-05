Großer Polizeieinsatz an Flüchtlingsunterkunft in Coesfeld-Lette

Coesfeld-Lette -

Brisante Situation endet friedlich: Ein großes Polizeiaufgebot war am Mittwochmorgen an einer Flüchtlingsunterkunft in Coesfeld-Lette im Einsatz. Ein 30-Jähriger hatte angekündigt, sich selbst zu verletzen.