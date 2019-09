Es habe in der Nacht zu Dienstag eine starke Rauchentwicklung bis ins Treppenhaus gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Es seien 74 Menschen in dem Haus gemeldet. Wie viele Bewohner sich zum Zeitpunkt des Brandes in ihren Wohnungen aufhielten, war am Morgen zunächst nicht bekannt. Das Feuer war kurz nach Mitternacht aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit etwa 60. Ein Hausbewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung betreut. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie kamen bei Familie oder Freunden unter oder wurden weiter durch den Rettungsdienst betreut, wie der Sprecher sagte.