Der Sanierungszug hat pünktlich gehalten und fahrplangemäß schon den größten Teil seiner „Strecke“ absolviert: Am Bahnhof Bösensell rückten die Bautrupps am Donnerstag ab, die den 185 Meter langen Bahnsteig – zunächst am Gleis 2 – so angehoben haben, dass sich ein barrierefreier Einstieg in die Züge ergibt.