Hartmut Lessin war ganz schön „happy“, als er am Donnerstag in die für den Pressetermin geöffnete und schon gut gefüllte Wahlurne blickte: „Das wird die höchste Wahlbeteiligung, die wir in allen 15 Jahren hatten“, freute sich das Mitglied des Seniorenbeirates. Nachdem die Wahlbeteiligung 2015 mit 0,43 Prozent ihren traurigen Tiefststand erreicht hatte, besteht – dank der erstmals durchgeführten Briefwahl – die Hoffnung auf eine Beteiligung im zweistelligen Prozentbereich.

„Wir brauchen eine breite Akzeptanz“, betonte der Vorsitzende Karl-Heinz Bartsch. Nur dann könne das Gremium die spezifischen Interessen der rund 4300 Bürger ab 60 Jahren wirkungsvoll vertreten. Er forderte alle Wahlberechtigten, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, dazu auf, dies bis spätestens 26. Oktober nachzuholen.

Der Seniorenbeirat setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass Hindernisse abgebaut werden, ältere Menschen mobil sein können und mehr Tagespflegeplätzen in der Gemeinde geschaffen werden. Von der Umsetzung solcher Aufgaben profitieren nicht nur die Senioren, sondern letztlich auch deren Familien und andere, jüngere Menschen.