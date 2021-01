Am 26. Januar rückt die politische Debatte um das Großprojekt erstmals in den öffentlichen Teil der parlamentarischen Gremien – wenn das Vorhaben der L. Stroetmann Lebensmittel GmbH, an der A 43 ein Tiefkühllogistikzentrum zu errichten , im Planungsausschuss des Gemeinderates auf der Tagesordnung steht. Investor und Sendens Kommunalverwaltung hatten nach der Projektpräsentation im nichtöffentlichen Teil des Wirtschaftsförderungsausschusses am 8. Dezember selbst Pläne und Einschätzungen kommuniziert.

Aus der Politik preschten hingegen bislang nur die Grünen vor und kritisierten Flächenfraß und das Entstehen von relativ zu wenigen Arbeitsplätzen für das „Giga-Kühlhaus“ auf dem Acker. Die WN fragten deshalb bei den anderen Fraktionen nach, wie sie die Ansiedlungspläne von Stroetmann bewerten.