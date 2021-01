Mit einem Schlag ist alles weg

„Mir fehlen die beiden Kuscheltiere, die ich zur Geburt bekommen habe“, sagt die kleine Emily Lorenz traurig. Seit dem 21. Januar sind sie weg und werden nur noch in der Erinnerung des kleinen Mädchens bleiben.

Genau wie der besagte Donnerstag sich förmlich bei der gesamten Familie ins Gedächtnis „gebrannt hat“. Denn da haben Manuel Lorenz , seine Ehefrau Jasmin und die beiden Töchter Emily und Anabel bei einem Brand alles verloren. „Von jetzt auf gleich war unser Leben weg“, sagt Jasmin leise und kämpft mit den Tränen. Das Schlimmste für die kleine Familie ist die Tatsache, „das wir nun kein Zuhause mehr haben.“

Alles was ihnen lieb und teuer war, ist unbrauchbar. „Nicht etwa durch den ganzen Qualm, sondern durch die hochgiftigen Harze“, erklärt Manuel. Sie verhinderten eine Reinigung, habe die eingehende Prüfung von Fachleuten in der komplett kontaminierten Wohnung ergeben. Das Resultat der Prüfungen: „Wirtschaftlicher Totalschaden.“

Wohnung ist komplett kontaminiert

Am Montagmorgen wird alles in der Wohnung entsorgt. Damit ist dann das Zuhause der kleinen Familie definitiv Geschichte. Was folgt ist eine komplette Kernsanierung. Und das dauert. Das Leben der kleinen Familie jedoch muss weitergehen. Anders als Manuel und Jasmin es sich vorgestellt haben. Die Zeichen bei ihnen stehen nun auf Neuanfang. „Wir brauchen nicht viel, nur eine neue Bleibe“, sagt Manuel. Derzeit sind sie in einer Ferienwohnung von Franjo Schütte in Davensberg untergekommen. Und dafür sind sie mehr als dankbar. Nur ist das natürlich keine Dauerlösung. „Wir arbeiten beide in Ascheberg, die Kinder gehen hier zur Schule und zum Kindergarten, haben ihre Freunde und ihr soziales Umfeld, deshalb suchen wir dringend ein Domizil in Ascheberg“, macht Jasmin, die als Erzieherin arbeitet, deutlich. Bislang hat die kleine Familie, zu der auch Jack-Russel Rudi zählt, eine 100 Quadratmeter große Wohnung bewohnt. Sie haben sich dort wohlgefühlt, „vor allem die Nachbarschaft war etwas ganz Besonderes“, erzählt Jasmin und kämpft erneut mit den Tränen. Ihre kleine Tochter reicht ihr ein Taschentuch.

Familie lebt in einer kleinen Ferienwohnung

Eine Woche ist es jetzt her, als die Flammen wüteten. Manuel war gerade beim Einkaufen, als seine Frau ihn anrief. Er alarmierte die Feuerwehr, brachte seine Familie und Hündchen Rudi über die Garage in Sicherheit und ging anschließend erneut ins Haus. Denn die gehbehinderte Schwägerin seiner Vermieter, saß schreiend im dunklen Raum. Manuel hat sie quasi im Blindflug gerettet. „Vor lauter Qualm konnte ich nichts sehen“. So schlimm, alles auch ist, so sind die Lorenz‘ vor allem von einem erfüllt: Dankbarkeit. „Wir haben soviel Hilfe erfahren, ob es Anziehsachen für die Kinder waren, sogar eine Geldspende von dem BVB-Fanclub Treue Bananen, oder auch die Provinzial Versicherung, die völlig unkompliziert gearbeitet hat, für so viel Hilfe können wir uns gar nicht genug bedanken“, ist das Ehepaar immer noch total gerührt.

Dennoch ist ihnen der Boden unter den Füßen entzogen worden. „Ich vermisse meine Lisa, das ist eine Puppe“, meldet sich Anabel zu Wort. Ja, die Dinge, die vor allem für die Kinder einen so hohen individuellen Wert hatten, sie sind weg. „Man kann das alles nicht in Worte fassen“, so Manuel, der übrigens als Dachdecker arbeitet. Die Emotionen, sie stehen der kleinen Familie in den Gesichtern geschrieben. Aber sie versuchen nach vorne zu schauen. Und da gibt es eines was auf der Prioritätenliste ganz oben steht: „Ein neues Zuhause ist jetzt erst mal das Wichtigste, denn ohne richtiges Zuhause, das ist schon ein blödes Gefühl“. Das wäre der größte Wunsch der Familie. „Alles andere schaffen wir schon, denn das Wichtigste ist uns ja geblieben, wir leben alle, es hätte auch anders ausgehen können. Und wir durften soviel Menschlichkeit und Hilfe erfahren“, sagen Manuel und Jasmin Lorenz dankbar.

Zu einem Kellerbrand rückten alle drei Löschzüge der Feuerwehr Ascheberg sowie Kameraden des Lüdinghauser Löschzuges am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in den Uhlandweg in Ascheberg aus. Die Personen, die sich im Haus befanden, konnten in Sicherheit gebracht werden und wurden notärztlich versorgt. Foto: Tina Nitsche

Falls jemand eine Wohnung kennt, am besten vier Zimmer oder ein kleines Häuschen, das derzeit zur Vermietung steht, der darf sich bei Manuel Lorenz unter 01 76/ 23 39 05 04 melden.