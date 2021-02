Südkreis-Frau ist im Norden aufgewachsen

Die Premiere ist ausgefallen. „Ich sollte zu einer Einweihung“, berichtet Angelika Selhorst. Ihr erster öffentlicher Auftritt als stellvertretende Landrätin des Kreises Coesfeld ist durch den Lockdown ein Opfer der Corona-Pandemie geworden. Die Christdemokratin aus Forsthövel darf aber sicher sein, dass sie in den nächsten fünf Jahren noch genügend Arbeit zu leisten hat.

Ehrenamtliches Mitmachen und Politik hat die 56-Jährige schon als Kind kennengelernt. „Mein Vater war im Stadtrat“, berichtet sie aus Billerbeck, wo sie unter dem Mädchennamen Deitert aufwuchs. Mit den Geschwistern war sie in der Landjugend aktiv. In der neuen Heimat an der B 54 in Herbern war das nicht anders: „Mein Mann Ludger war schon im Vorstand des Reitervereins als wir uns kennengelernt haben. Er ist da schon viele Jahre Vorsitzender.“

Fuchsjagd Herbern Reitverein von Nagel: Fuchsmajorin Angelika Selhorst Foto: privat

Die Mutter von vier Jungen hat sich während deren Schulzeit in der Elternschaft engagiert und sowohl in der Mariengrundschule als auch der Realschule in der Schulkonferenz gesessen. Vor der Kommunalwahl 2014 war es dann Franz-Josef Schulze Zumkley, der für sich und die CDU eine Nachfolgerin als Kreistagsmitglied suchte. „Meine erste Reaktion war: keine Zeit“, berichtet Selhorst. Aber dann wuchs der Gedanke, es doch zu machen: „In der Schule konnten auch Jüngere nachrücken. Und unser ältester Sohn hatte gerade sein Landwirtschaftsstudium abgeschlossen. Es gab also Platz auf dem Schreibtisch.“ Also übernahm sie den Wahlkreis Herbern/Capelle und wurde direkt gewählt.

Karneval mit Angelika und Regina Selhorst Foto: Theo Heitbaum

Als Neuling im Kreistag musste Selhorst sich erst einmal in die Vorlagen und deren Inhalte einarbeiten. Dagegen hatte sie gegenüber anderen Neulingen aus dem Südkreis einen Vorteil: „Ich bin in Billerbeck aufgewachsen und dort sowie in Coesfeld zur Schule gegangen. Das ist noch ein Stück Heimat für mich. Ich kenne mich da aus“, ist die Distanz zur Kreisstadt nicht so groß wie bei anderen Menschen, obwohl es „ein ganzes Stück zu fahren ist“. In der ersten Legislaturperiode engagierte sich die Herbernerin im Umwelt- und im Kreisausschuss. In allen Bereichen, also der Zusammenarbeit in der Fraktion und mit der Verwaltung sowie beim politischen Diskurs mit den anderen Parteien machte sie ein „sehr gutes Miteinander“ aus. Beim Einfinden und auch beim Brückenschlag von Kreis- zu Gemeindepolitik half ihr, dass mit Ludger Wobbe ein alter Hase das zweite CDU-Mandat in der Gemeinde wahrnahm. So konnte der Neuling in die Arbeit hineinwachsen.

Nach der Wiederwahl in den Kreistag kam aus der Fraktion der Vorschlag, dass sie das Amt der stellvertretenden Landrätin übernehmen könne. Bei den Überlegungen spielte eine Rolle, dass die Arbeit im bäuerlichen Familienbetrieb nicht starr an Uhrzeiten geknüpft ist: „Das lässt sich einteilen“, berichtet Selhorst. Auf der anderen Seite stand, dass „ich Spaß daran habe, mit anderen Menschen umzugehen und gerne neue Leute kennenlerne“. Mit der Familie fiel dann die Entscheidung, das Amt anzutreten. Am 4. November wählte der Kreistag die Herbernerin zur ersten stellvertretenden Landrätin und Hermann-Josef Vogt (SPD) als zweiten stellvertretenden Landrat. Ganz fremd ist so eine Position für eine Frau aus der Gemeinde Ascheberg nicht, denn von 2000 bis 2010 war Anne Dabbelt in dieser Funktion aktiv.

In der Familie Selhorst gehört das Reiten zum Alltag. Die politische Diskussion wird durch die UWGler Lisa und Christoph Koch, Schwägerin und Schwager der Landrätin, schon mal kon­trovers. „Das ist auch gut so“, erklärt Angelika Selhorst. Bekannt ist in Herbern durch Auftritte bei der KFD, dass sie den Karneval liebt. Und das Skifahren: „Schade, dass wir dieses Jahr nicht in die Berge kommen“, hat sie die Bretter immerhin am Wochenende daheim untergeschnallt.